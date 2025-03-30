Konya’da meyve ağaçlarında don riski

TÜRKİYE'nin tahıl ambarı olarak bilinen ve kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Konya Ovası'nda çiftçinin gözü artık nisan ayı içerisinde yağmasını beklediği yağmur yağışında. Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Burak Kırkgöz, “Özellikle meyve ağaçlarında çiçek açma dönemlerinde don riski yüksek oluyor. İnşallah olmaz ama 25 Nisan'a kadar don riski Konya bölgesinde her zaman bulunmakta” dedi.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen, 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Konya Ovası'nda, bu yıl kış aylarında yağmur ve kar yağışının olmaması nedeniyle kuraklık tehlikesi yaşanıyor. Geçen mart ayında yağan kısa süreli kar yağışının üzerine gelen rüzgar ise hububatın kar örtüsünü kaldırdı. Bunun ardından havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi de toprağı kurutarak çiftçinin ekinlerine erken sulama yapmasına neden oldu.

2025 yılının çok kurak geçtiğini söyleyen Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Burak Kırkgöz, “Geçtiğimiz kasım, aralık ve ocak aylarında Konya Ovası kapalı havzasının yağışı en çok aldığı dönemlerde maalesef yağışlarımızda azalmalar oldu. Uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 30’luk yağışlarda düşüş gerçekleşti. Konya Ovası kapalı bir havza ve sulama yönünden, yer altı ve yer üstü su kaynakları yönünden dış havzalardan herhangi bir akarsuyun gelmemesi, yağışların da azalmasıyla birlikte bu alanlarda ciddi anlamda sularda çekilmelere neden oluyor. Konya bölgesinde yüzde 70’lik bir alanda kıraç dediğimiz susuz tarım yapılmakta. Ekilen alanların yüzde 30’luk kısmı da yaklaşık olarak sulu tarım dediğimiz yer altı su ve yer üstü su kaynaklarımızdan sulanan alanları kapsıyor. Yağışların azalmasıyla büyük bir alan olan kıraç arazilerde, susuz tarım yapılan alanlardaki hububatlarda gelişimlerini tam anlamıyla tamamlayamadı” diye konuştu.

‘MART AYINDAKİ KAR YAĞIŞININ FAYDASINI GÖRMEDİK’

Mart ayının ortalarında yağan kar yağışının çiftçiyi sevindirdiğini söyleyen Kırkgöz, “Bu hububatlar için oldukça önemliydi. Çünkü tam kardeşlenme dönemine girdiğimiz sezonda, rekolteyi belirleyeceğimiz dönemlerde yağan kar yağışı ve yağmur yağışları bizim için çok önemli. Mart ayının ortalarında yağan kar yağışının arkasından esen lodos, bu karın toprağa erimeden buharlaşmasına neden oldu. Çok büyük bir faydasını da göremedik. Bayramdan sonraki süreçte ülkemiz genelinde yağmur yağışları bekleniyor. Konya bölgesinde de yağışların geleceğinden bahsediliyor. Hava sıcaklıkları normallerinin üzerine çıktığı için sulu tarım yapan çiftçilerimiz hububatlarını sulamaya belki bayramda belki de bayramdan hemen sonra başlayabilirler. Bazı bölgelerde özellikle bulunduğumuz bölgede toprağın kök seviyesinde herhangi bir nem kalmadığı için çiftçiler sulamaya başladılar” ifadelerini kullandı.

‘ÇİFTÇİLER KUYULARINI KONTROL ETTİRMEDEN SULAMA YAPMASIN’

Çiftçilerin kuyularındaki su seviyelerini mutlaka ölçtürmeleri gerektiğini belirten Burak Kırkgöz, “Yağış olmadan ve sulama yapılmadan daha yüksek verim almak çok zor. Geçen yıllarda yer altı sularında ve yer üstü sularında ciddi anlamda çekilmeler oluyor. Yeşil mahsulde ekileceği önümüzdeki süreçte çiftçilerimizin kuyularını kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü yeşil mahsul ekildikten sonra ciddi anlamda suya ihtiyaç duyar. Eğer kuyularında yeterli su bulunmuyorsa çiftçilerimizin, yeşil mahsul yerine daha az su tüketen ürünlere yönelmelerini tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde yeşil mahsul dediğimiz mısırdır, pancardır, ayçiçeği gibi ürünlerde su stresine girdiği zaman verimlerde çok ciddi azalmalar olur” dedi.

DON ZARARI KAPIDA

Özellikle meyve ağaçlarında çiçek açma dönemlerinde don riskinin yüksek olduğunu ifade eden Kırkgöz, “Çiftçilerimizi bu dönemlerde don zararı da olabiliyor. Çiftçilerimizin meyve ağaçlarındaki bu don riskine karşı yapabilecekleri herhangi bir şey yok. İnşallah olmaz ama 25 Nisan'a kadar don riski Konya bölgesinde her zaman bulunmakta” diye konuştu. (DHA)

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, DHA