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Konya’da mibzerin altında kalan çiftçi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 02.03.2024 11:42
  • Giriş: 02.03.2024 11:42
  • Güncelleme: 02.03.2024 11:42
Kaynak: İHA
Konya’da mibzerin altında kalan çiftçi yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde tarlasına kimyon ektiği sırada mibzerden düşerek mibzerin altında kalan çiftçi hastanelik oldu.

Olay, ilçeye bağlı Tuzyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.S. (51) traktör ile tarlasına giderek kimyon ekmeye başladı. Ö.S. mibzerin kapağını açarak içerisindeki kalan kimyon tanelerini mibzerin deliklerine sürmeye çalıştığı sırada mibzerden düşerek altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Ö.S. ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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