Konya’da minibüs kazasındaki yaralılardan biri hayatını kaybetti

Konya’nın Kulu ilçesinde seyir halindeki minibüsün yol kenarındaki demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 2 kişiden 1’i hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Kulu Makası yakınları Ankara-Niğde otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GNM 472 plakalı araç, kontrolden yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Lale Çalışkan ve İ.Ç. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Buradaki yapılan tetkikler sonrasında durumu ağır olan Leyla Çalışkan Konya’ya sevk edildiği sırada kalbinin durması üzerine yakınlardaki Cihanbeyli Devlet Hastanesine götürüldü. Burada kalbi çalıştırılan Çalışkan, daha sonra tekrar kalbinin durması üzerine kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı İ.Ç. ise Konya’daki hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.