Konya’da motosiklet yangını

Konya’nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeyken yandığı düşünülen motosikletteki yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Manas Caddesi üzerinde yol ortasındaki bir motosikletin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiyenin yanı sıra polis ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan motosikletteki yangını söndürdü. Polis ekipleri ise olay yerinden ayrıldığı belirlenen motosikletin sürücüsünü araştırmaya başladı. Yangın esnasında yere düşen plaka bilgilerinden sürücüye ya da motosiklet sahibine ulaşmaya çalışan polis ekipleri, yanan motosikleti çekiciyle cadde üzerinden kaldırdı.