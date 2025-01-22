Konya’da önümüzdeki günlerde yağış bekleniyor

Konya’da hava sıcaklıkları son günlerde mevsim değerlerinin üzerinde seyrederken, uzmanlar bölgede yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı tahmin edildiğini söyledi.

Konya’da yağışlı bir hafta geçmesi beklenirken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yeni haftayla birlikte mevsim normallerinin altına düşecek, sonrasında tekrar yükselecek. Uzmanlar, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma görülebileceğinden sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.



Gündüz sıcaklıkları 8 ile 10 derece, gece sıcaklıkları ise 0 ile eksi 2 derece dolayında seyretmeye devam edecek"

Yurdun alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephesel sistemlerin yağışlı sistemin etkisi altına girdiğini belirten Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan, “Bölgemizde bugün, perşembe günü aynı zamanda cumartesi günü de yağışlar görülecek. Yağışlar genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu hafta 8 ile 10 derece bandında gündüz sıcaklıkları, gece sıcaklıkları ise 0 ile eksi 2 derece dolayında seyretmeye devam edecek" dedi.



Cumartesi günü yine Konya çevrelerinde yağışlar görülecek"

Yağışlara bakıldığı zaman uzun yıllar normallerinin yüzde 30 altında olduğunu söyleyen Hayati Alkan, “Yağışlı günlerin dışında kalan günlerde, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve yer yer pus hadisesi meydana gelecek. Bu yüzden vatandaşlarımızın ve sürücülerin özellikle dikkatli ve tedbirli olmasını tavsiye ediyoruz. Cumartesi günü yine Konya çevrelerinde yağışlar görülecek. Özellikle Afyonkarahisar, Uşak, Isparta çevrelerinde de yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. Genellikle yağışlar yağmur şeklinde olduğunu söylemiştik ama bahsettiğimiz gibi yükseklerde kar şeklinde yağışların görülebileceğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.