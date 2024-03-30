Konya’da otomobil demir çitlere çarptı: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin demir çitlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında ilçe merkezi Konya-Ankara Kara yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.G. idaresindeki 34 TS 1023 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerinin demir çitlerine çarptı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan A.G. ile Y.G. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.