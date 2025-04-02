Konya’da otomobil devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin duvara çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kargacı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesi istikametinden Ereğli ilçesi istikametine seyir halinde olan H.Y. idaresindeki 01 AEZ 712 plakalı Seat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iş yeri duvarına çarparak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.