Konya’da otomobil devrildi: 4 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde araziye devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Şarkikaraağaç Kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. yönetimindeki 42 TP 963 plakalı otomobil, seyir halinde iken yoldan çıkarak araziye devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan 3 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya, seyir halinde olan ancak kazadan sonra durmayarak yoluna devam eden başka bir aracın neden olduğu ileri sürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.