Konya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Cafer Baran Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M. idaresindeki 42 MB 3323 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 42 AGR 544 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü M.A. ile arkada yolcu olarak bulunan arkadaşı A.M.Ç. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.