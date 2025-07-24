Konya’da otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara - Konya Kara yolu güzergahı ilçeye bağlı Ömer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (36) idaresindeki 42 BAS 950 plakalı tır ile A.K. (47) yönetimindeki 42 ALM 94 plakalı otomobil Ömeranlı Kavşağında çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü A.K. ile araçta yolcu olarak bulunan E.V. (43) ve M.K. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.