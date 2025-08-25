Konya’da otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Durumu ağır olan 3 yaralı ise Konya’ya sevk edildi.

Kaza, Karapınar-Konya kara yolunun 20. kilometresi Akyazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 63 AHM 296 plakalı otomobil ile N.K. yönetimindeki 11 UB 112 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Casim Kurt, E.K., M.K., F.K. ve Z.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Casim K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan diğer 3 kişi ise ambulanslarla Konya’daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.