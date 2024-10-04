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Konya’da otomobil kontrolden çıktı: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 04.10.2024 11:07
  • Giriş: 04.10.2024 11:07
  • Güncelleme: 04.10.2024 11:08
Kaynak: İHA
Konya’da otomobil kontrolden çıktı: 4 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Konya - Adana karayolu Karapınar ilçesi Akören Mahallesi yakınlarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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