Konya’da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Kulu makası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale istikametinden Kulu’ya gelmekte olan A.K. idaresindeki 52 FB 094 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi ve iki çocuğu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk tedavileri kaza yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.