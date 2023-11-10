Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Konya’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 10.11.2023 15:49
  • Giriş: 10.11.2023 15:49
  • Güncelleme: 10.11.2023 15:49
Kaynak: İHA
Konya’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi Küçükköy mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.Ö. idaresinde 42 L 9771 plakası otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Ters dönen araçtan çıkarılan H.Ö., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 