Konya’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Toros Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.S. idaresindeki 42 VK 212 plakalı otomobil, Yellice Mahallesi istikametinden ilçe merkezine doğru seyir halindeyken kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan araç takla atarak durabildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Y.E.S. hafif şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.