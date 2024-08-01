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Konya’da otomobil takla attı: 7 yaralı

Ajans Haberleri
  • 01.08.2024 17:20
  • Giriş: 01.08.2024 17:20
  • Güncelleme: 01.08.2024 17:20
Kaynak: İHA
Konya’da otomobil takla attı: 7 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobildeki 5’i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Acıgöl mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.Ç. (36) yönetimindeki 16 DBJ 01 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü H.Ç. ile araçta bulunan Z.Ç. (29), F.B.Ç. (6), M.Ç. (10), H.Ç. (11), A.Ç. (8) ve M.Ç. (7) yaralandı.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, araçtakilerin Karapınar’da mevsimlik işçi olarak çalışan yakınlarını ziyarete geldikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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