Konya’da otomobil TIR'a arkadan çaptı: 1 ağır yaralı
Konya’nın Kulu ilçesinde TIR'ın dorsesine otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, M.E.G. idaresindeki 09 EJ 038 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi alınamayan TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü M.E.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı sürücü yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması üzerine hava ambulansıyla Konya’ya sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücünün Aydın’da jandarma astsubay çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi..
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.