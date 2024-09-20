Konya’da otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar-Konya karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Ç. (27) idaresindeki 42 ASY 840 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada sürücü Osman Ç. yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Engin Can Demirtepe (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Osman Ç., ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Engin Can Demirtepe’nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.