Konya’da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, yolun karşısına geçtiği esnada otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 08.20 sıralarında merkez Kemaliye Mahallesi Mevlana Cami yanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmekte olan 10 yaşındaki K.O., C.Y.’nin kullandığı 42 M 1824 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kazayı gören çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı çocuk daha sonra ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tetkiklerin ardından durumunun ciddi olduğu anlaşılan yaralı çocuk, Konya’ya sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.