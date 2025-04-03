Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Konya’da otomobilin çarptığı kadın öldü

Ajans Haberleri
  • 03.04.2025 21:18
  • Giriş: 03.04.2025 21:18
  • Güncelleme: 03.04.2025 21:18
Kaynak: AA
Konya’da otomobilin çarptığı kadın öldü

KONYA (AA) - Konya’nın Meram ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın öldü.

T.A’nın kullandığı 42 AZC 723 plakalı otomobil, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Ateşbaz Veli Mahallesi Şehir Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen A.Ş’ye (53) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.Ş. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sürücü T.A. ise polislerce gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol