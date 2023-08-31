Konya’da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hacıseyitali Mahallesi Seyyid Harun Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. idaresindeki 42 ASK 414 plakalı otomobil cadde üzerinde karşıya geçen H.H.G.’ye çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan H.H.G. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı H.H.G. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi bulunan yaralı burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.