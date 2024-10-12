Konya’da otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı



Kaza, Beyşehir’in Doğancık ile Yenidoğan mahallelerini birbirine bağlayan bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Kaymakçı (28) yönetimindeki 42 BFM 40 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Ş.A. yönetimindeki 42 AKN 083 plakalı Massey Ferguson marka traktörle Yenidoğan Mahallesi girişinde çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada hurdaya dönem otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Kaymakçı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Arka tekeri kopan ve iki parçaya ayrılan traktörün sürücüsü Ş.A. ise yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cenazesi ise savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesini tamamlaması sonrasında otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.