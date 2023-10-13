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Konya’da otomobille kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 13.10.2023 14:41
  • Giriş: 13.10.2023 14:41
  • Güncelleme: 13.10.2023 14:42
Kaynak: İHA
Konya’da otomobille kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobilin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Seydişehir karayolunun 6. kilometresinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, M. K. yönetimindeki 07 BJK 37 plakalı otomobil, Gökçimen Mahallesi yakınlarında 42 B 7484 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan S. K. (40), Ö.K. (8) ve Ş.G. (31) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

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