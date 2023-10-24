Konya’da peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 200 kullanımlık Liserjik Asit Dietilamid (LSD) olarak bilinen peçeye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ankara plakalı bir araçla Akşehir’e çevre illerden uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti.

Belirlenen aracı takibe alan narkotik ekibi, aracın Antalya’dan Akşehir’e geldiğini belirledi. Aracı ve şüphelileri yakalamak için yeni Antalya yolu Engilli yol kavşağına geçen narkotik, asayiş ve trafik ekipleri aracı kavşakta durdurdu. Araçta bulunan araç sürücüsü ehliyetsiz K.E. (16) ile birlikte K.C. (16), S.S. (16), F.İ. (17) ile B.S. (19) gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte araç incelenmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 3 parça halinde yaklaşık bin 200 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından işlem yapıldı. Araç sürücüsü K.E.’ye de ehliyetsiz araç kullanmaktan 16 bin 380 TL ceza yazıldı. Yaşları küçük olan 4 şüpheli ailelerine teslim edilirken, B.S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.