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Konya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 07.12.2023 17:20
  • Giriş: 07.12.2023 17:20
  • Güncelleme: 07.12.2023 17:20
Kaynak: İHA
Konya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Akşehir Selçuk Mahallesi Ulu Cami Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. isimli kadın, A.T. isimli şahısla alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.D. tüfekle A.T.’yi karın bölgesinden vurdu. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan A.T., sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından Akşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Durumu ağır olan A.T. hastanedeki müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Konya’ya sevk edildi. Olayın şüphelisi S.D. ise polis tarafından gözaltına alındı. 

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