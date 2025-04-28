Konya’da son 5 günde hangi ilçeye ne kadar yağış düştüğü belli oldu

Türkiye’nin hububat ambarı olarak bilinen Konya Ovası’nın yanı sıra Beyşehir Gölü Havzasında kış döneminde yaşanan kuraklık nedeniyle ekili arazileri için bahar döneminde yağış beklentisinde olan çiftçilerin yağan yağmurlarla birlikte yüzü güldü.

Konya’nın yağmur duası olarak planlanan ilçelerindeki programlarda bu kez üreticiler şükür duası yapmak için bir araya gelmeye başladı. Eller hep birlikte semaya açılırken, yağan rahmetin devamı dileğinde bulunuldu. Aralarında Beyşehir, Hüyük, Derbent, Ilgın’ın da olduğu ve bir süredir yağmur dualarının yapıldığı bazı ilçelerde meteorolojinin günler öncesinden müjdesini verdiği yağışlı dönem yediden yetmişe herkesi sevindirdi. Ekili alanlar rahmetle buluşurken, kuraklık nedeniyle su seviyesi istenen seviyelere ulaşamayan göl ve göletlere son yağışlar adeta can suyu oldu.



Birçok ilçe yağışlardan nasibini aldı

Konya’nın ilçelerine son 5 gündür yağan yağışların miktarı da belli oldu. Meteoroloji verilerine göre Konya’nın ilçelerinde son 5 günde en fazla yağışın düştüğü ilçe ve bölgeler şöyle oldu:

28 Nisan: Meram İnlice Beldesi (16,0), Çumra Apa Barajı (6,6), Derbent (6,2). 27 Nisan: Ereğli (10,2), Selçuklu Bağrıkurt (9,3), Konya Havalimanı (7,8). 26 Nisan: Emirgazi (12,3), Doğanhisar (6,5), Yeşildağ Orman Sahası (6,4). 25 Nisan: Yeşildağ Orman Sahası (22,4), Seydişehir Alacabel (21,7), Meram İnlice Beldesi (19,4). 24 Nisan: Sarayönü Gözlü TİGEM (21,2), Yunak (10,0),Çeltik (7,7).