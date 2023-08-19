Konya’da tarla sulama kavgası: 4 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde tarla sulama meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Kazanhüyüğü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı köyde yaşayan iki grup arasında tarla sulaması anlaşmazlığı çıktı. İki grup arasındaki sözlü tartışma silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavgada, D.T., H.T., S.T. ve M.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.