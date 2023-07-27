Konya’da termometreler 40 dereceyi gösterdi

Konya, Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Haftanın en sıcak günleri, Konya ve çevresinde mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve hafta başından itibaren etkisini artıran sıcaklık, 40 dereceye kadar ulaştı.

Vatandaşlar, bunaltıcı sıcaklardan korunmak için parkları boş bırakmadı. Kimi vatandaş ağaç gölgesinde arkadaşı ile otururken, kimisi ise ağaç gölgesinde uyudu.

Meteoroloji uzmanları ise mevsim normallerinin üzerinde olan bu sıcaklıklarda dışarıya çıkılmamasını tavsiye ediyor.