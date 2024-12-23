Konya’da tır dolusu kokmuş balık yakalandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde tır dolusu tonlarca kokmuş balık ele geçirildi. Balıklar, ekipler tarafından çöp sahasına dökülerek imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’den İzmir’e gitmekte olan bir tırın kasasında açık şekilde muhafaza şartlarına uyulmadan taşınan, bozulduğu ve kokuştuğu tespit edilen ve çevreye ağır çürümüş balık kokusu yayan tır polis kontrol noktasında durduruldu.

Daha sonra durum zabıta ekiplerine ve Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Birimi kontrol görevlilerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde yasal işlemler başlatıldı.

Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Ereğli Belediyesine ait çöp sahasına götürülen balıklar burada dökülmek suretiyle imha edildi.