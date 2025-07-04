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Konya’da tırda çıkan yangında sürücü öldü

Ajans Haberleri
  • 04.07.2025 12:54
  • Giriş: 04.07.2025 12:54
  • Güncelleme: 04.07.2025 12:54
Kaynak: İHA
Konya’da tırda çıkan yangında sürücü öldü

Konya’nın Karapınar ilçesinde tırda çıkan yangında sürücü hayatını kaybetti.
Olay, Konya’nın Karapınar ilçesi Adalet Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Özcan Karakaya’nın (47) kullandığı 42 TS 043 plakalı tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tır yol kenarında dururken, yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak tırda bulunan sürücü Özcan Karakaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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