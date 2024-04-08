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Konya’da trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

Konya’nın Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 08.04.2024 17:24
  • Giriş: 08.04.2024 17:24
  • Güncelleme: 08.04.2024 17:24
Kaynak: İHA
Konya’da trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

İlk kaza, Derebucak ilçe girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Antalya kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. 

Beyşehir-Hüyük kara yolunun 12’nci kilometresinde de seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Her iki kazada yaralananlar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.

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