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Konya’da trafik kazası: 1 ölü

Ajans Haberleri
  • 20.07.2024 11:16
  • Giriş: 20.07.2024 11:16
  • Güncelleme: 20.07.2024 11:16
Kaynak: İHA
Konya’da trafik kazası: 1 ölü

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ereğli-Halkapınar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. yönetimindeki otomobil ile Hasan Akdemir idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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