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Konya’da trafik kazası: 1 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 16.12.2024 11:50
  • Giriş: 16.12.2024 11:50
  • Güncelleme: 16.12.2024 11:50
Kaynak: İHA
Konya’da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Karapınar-Konya karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, U.G. idaresindeki 34 JF 4625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarparak yoldan çıktı.

Kazada sürücü U.G. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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