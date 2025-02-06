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Konya’da trafik kazası: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 06.02.2025 14:04
  • Giriş: 06.02.2025 14:04
  • Güncelleme: 06.02.2025 14:04
Kaynak: İHA
Konya’da trafik kazası: 3 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Karapınar Konya Kara yolu Merdivenli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole indi.

Kazada sürücü D.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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