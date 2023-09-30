Konya’da traktör devrildi, römorktaki arpa yola saçıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada römorkta yüklü olan arpa yola saçıldı, yol trafiğe kapandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kulu’ya bağlı Tuzyaka Mahallesi’de meydana geldi. C.Ö.’nün kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yola yan yatan römorkta yüklü arpa yola saçılırken, herhangi bir yaralanan olmadı, yol trafiğe kapandı.

Devrilen traktör vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Yola saçılan arpanın başka bir römorka yüklenmesinin ardından trafik akışı tekrar sağlandı.