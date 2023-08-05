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Konya’da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 05.08.2023 14:56
  • Giriş: 05.08.2023 14:56
  • Güncelleme: 05.08.2023 14:57
Kaynak: İHA
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Konya’da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Konya’nın Akşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Değirmenköy Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Bayır (75) idaresindeki traktör seyir halindeyken sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü devrilen traktörünün altında kaldı.

Kazayı gören vatandaşların yardımıyla traktörün altından çıkarılan İbrahim Bayır, olay yerine gelen ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan İbrahim Bayır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

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