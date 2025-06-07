Konya’da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Konya’da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Olay, 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Ebru Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Bekir Sıtkı’tan (70) bir süredir haber alamayan yakınları adrese geldi. Adresten gelen kötü kokular üzerine Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından yaşlı erkeğin cansız bedeni ile karşılaştı. Ekipler tarafından yapılan incelemede Sıtkı’nın uzun süre önce öldüğü ve cesedinin çürümeye başladığı öğrenildi. Sıtkı’nın ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.