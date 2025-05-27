Konya’da yangında bir ev ve ahır kül oldu

Konya’nın Hüyük ilçesinde çıkan yangında bir ev ve ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Göçeri Mahallesinde Yusuf Yürekli’ye ait iki katlı ahşap evde gece saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki ahır ile yandaki bir evin çatısına da sıçradı. Evden yayılan dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin saatlerce süren yoğun uğraşları sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu can kaybı yaşanmazken ahşap ev ve ahır kullanılamaz hale geldi, maddi hasar oluştu. Gün aydınlandığında yangın mahalline gelen Hüyük Kaymakamı Ebrar Evsen ile İlçe Belediye Başkanı Sadık Sefer, ekiplerden bilgi aldı, mağdur aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaymakam Evsen, geçmiş olsun dileklerini iletti, devletin tüm birimleri ile ailenin yanında olduklarını belirtti.