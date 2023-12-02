Konya’da yürüyen merdivende düşen çocuğun parmakları koptu

Konya’nın Ereğli ilçesinde alışveriş merkezinde yürüyen merdivende düşen 1,5 yaşındaki çocuğun 3 parmağı koptu.



Olay, akşam saatlerinde bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışverişe gelen ailesinin yanında bulunan 1,5 yaşındaki M.A.T., yürüyen merdivende düştü. Ailesinin yardım çığlıklarıyla görevliler merdiveni durdururken, çocuğun 3 parmağı zarar gördü. Küçük çocuğun 1 parmağı koparak merdivene düşerken, 2 parmağı da kopma derecesine geldi. Olayın haber verilmesi üzerine AVM’ye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Küçük çocuğa müdahale edilirken, sağlık ve polis ekipleri, görevliler ile çocuğun yakınları yürüyen merdivende kopan parmağı aradı. Kopan parmak bulunurken, M.A.T. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk Ereğli Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.