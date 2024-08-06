Konya’da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Konya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Konya - Karapınar Kara yolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Karapınar istikametine seyreden 42 EKH 66 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen Ünal O. idaresindeki 45 DF 672 plakalı otomobil ve 07 BPP 330 plakalı araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Ünal O. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ambulanslarla Konya’daki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.