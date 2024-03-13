Konya’da zincirleme kaza: 4 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde 2 otomobil ile elektrikli motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Adalet Mahallesi Öğretmen Özata Caddesi ve Pektaş Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (30) yönetimindeki otomobil ile F.P. (23) idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobillerden biri, yoldan geçen N.K.’nin (50) kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.

Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan E.Y (17) ve elektrikli motosiklet sürücüsü N.A. yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.