Konya’daki obruklar evlere de zarar veriyor

Konya’da kuraklık ve yer altı sularının azalması nedeniyle oluşumu artan obruklardan sonra yüzey yarıkları da tarım arazilerinin yanı sıra yerleşim yerlerindeki yapılara zarar vermeye başladı.

Kuraklığın yanı sıra yer altı suyu seviyesindeki azalmaya bağlı oluşan yarıklar, Orta ve Batı Anadolu havzalarının önemli sorunlarından biri haline geldi. Konya Ovası’nda son yıllarda hızla artan obrukların yanı sıra yarıklar da yöre halkını tedirgin ediyor. Çumra, Emirgazi, Tuzlukçu, Selçuklu, Karapınar ve Altınekin ilçelerinde görülen yüzey yarıklarının sayısı her geçen gün artıyor. Yaklaşık 1 ay önce Çumra ilçesi Adakale Mahallesi’nde oluşan 2 kilometre uzunluktaki yarık, derinliğiyle görenleri endişelendiriyor.

Altınekin ilçesi Dedeler Mahallesi’nde ise geçen yıl oluşumu başlayan yarıklar, her ne kadar yağışlar ve toprak taşınımı nedeniyle izleri silinse de yerleşim yerindeki yapılarda bozulmalara neden oluyor. Dedeler Mahallesi Muhtarı Erdoğan Şen, geçen yıl merada oluşan 2 kilometrelik yarıkların yerleşim yerlerinde hasara yol açtığını söyledi.