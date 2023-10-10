Konya’daki silah kaçakçılığı operasyonunun şüphelisi tutuklandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’de ruhsatsız silah üretimi ve ticareti yapıldığı tespit edilen 5 ayrı adrese Konya İl Emniyet Müdürlüğü Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Arama yapılan adreslerde çok sayıda ruhsatsız silah ve silah parçaları ve tabanca mermileri geçirilirken, 7 adet suç kaydı olan Y.V. (44) ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Tespit edilen 5 ayrı adresten Gündoğdu Mahallesi’ndeki bir evin garaj ve ağıl olarak kullanılan bölümünde, fasulye saplarının altında bulunan çorapların içerisine gizlenmiş vaziyette marka ve seri numarası olmayan 21 adet şarjörü takılı tabanca, 10 adet tabanca gövdesi, 64 adet tabanca imaline yarayan muhtelif silah parçası ve bin 841 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Diğer adreslerde yapılan aramada da 2 adet el yapımı ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda av tüfeği fişeği bulundu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Adliyesine sevk edilen şüpheli Y.V., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.