Konya’dan Kocaeli’ne dayanışma: Ya hep beraber ya hiçbirimiz

ALPLA’nın Konya’da bulunan işletmesinde sendika üyesi 3 işçi TİS’e rağmen işten çıkarıldı. Firmanın Gebze’deki işletmesindeki işçiler dayanışma göstererek “Arkadaşlarımız tamam diyene kadar durmayacağız” dedi.

Bilge Su YILDIRIM

Petrol-İş Sendikası’nın örgütlü bulunduğu ALPLA Group’un Konya’daki işletmesinde işten çıkarılan üç işçinin verdiği hak mücadelesi sürüyor. Selçuk Cihan, Bülent Ö., Müfit İ., iş akitleri 22 Temmuz Pazartesi günü bir gerekçe gösterilmeksizin feshedildi.

Feshetme işlemi noter tarafından gerçekleştirilirken kurum içi herhangi bir disiplin süreci yürütülmedi. İşçilerin talebi, işlerine derhal geri dönmek.

Bir haftadır işlerine geri dönmek için mücadele eden üç işçi BirGün’e açıklamalarda bulundu. İşçiler, noter feshinde gerekçe olarak disiplinsizlik ve iş arkadaşlarıyla aralarının iyi olmaması gibi nedenlerin öne sürüldüğünü aktardı. İşçiler, şunları söyledi: “Sendikamız işverene madem böyle disiplinsizlik gibi sorunlar var o halde kuralların işletilmesi gerektiğini hatırlattı, işten çıkarılış biçimimizin hukuksuzca olduğunu belirtti. Buna karşılık ALPLA bize ihbar tazminatı ve teşvik paketi teklif etti, biz işçiler olarak herhangi bir ücret talep etmediğimizi, yalnızca işimizi geri istediğimizi söyledik. Bunun üstüne meblağı artırmaktan bahsettiler, işten çıkarmaların haksız yere olduğunu ve işe iade edilmek istediğimizi tekrarladık. Bunların üstüne işveren hiçbir şekilde bizimle çalışmak istemediğini Petrol-İş Gebze Şubesi’ne bildirdi.”

Petrol-İş üyesi üç işçi, aynı zamanda sendika ile işveren arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine (TİS) tabiydi. Selçuk Cihan 20 yıldır ALPLA’da vardiya amiri pozisyonunda çalışırken Bülent Ö. 15, Müfit İ. ise 6 yıllık işçiydi. İşçiler, işverenin hukuki prosedürlere uygun bir işten çıkarma süreci işletmediği gibi toplu sözleşmenin şartlarına da uymadığını kaydetti.

İşçiler, “İşten çıkarma sebebi olarak gösterdikleri iddialar tamamen asılsız, üstelik açıkça toplu iş sözleşmemizi ihlal ettiler. Hatta toplu iş sözleşmesinden doğru sahip olduğumuz haklar şöyle dursun, standart bir işten atım süreci bile işletmediler. 22 Temmuz günü ansızın işten çıkarıldığımızı öğrendik” ifadelerini kullandı.

ARKADAŞLARIMIZ KAZANANA KADAR

3 işçinin haksız bir şekilde işten çıkarılmasına tepkiler sürüyor. Aynı şirketin Kocaeli’de bulunan Gebze ve Çayırova işletmelerinde çalışan işçiler de arkadaşlarının işten çıkarılmasına tepkili. İşçilerin iş arkadaşları, kendi işyerlerinde dayanışma eylemleri düzenlendi.

ALPLA Çayırova işletmesinin işyeri temsilcisi Faruk Gödek, dayanışma eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. Birlik ve beraberlikten güç aldıklarını vurgulayan Gödek, şunları söyledi: “Bize işveren en son toplu sözleşmede iyi bir zam yaptı. Bu işten çıkarmalar da aslında biraz onun artçıları gibi geliyor bize. Zaten arkadaşlarımızın işten çıkarılmalarının sendikalı olmaları dışında hiçbir nedeni de yok. Biz aynı şirkete bağlı işyerlerinde çalışıyoruz, bugün Konya’daki arkadaşlarımıza yaptıklarını yarın burada da yaparlar. Biz tam da bu sebepten arkadaşlarımız bize ‘Artık tamam’ diyene dek eylemlerimizi sürüdüreceğiz. Sendikamıza güveniyoruz, birbirimize güveniyoruz, birlik beraberliğimize güveniyoruz.”

Üç işçinin işten çıkarılmasının ardından 24 Temmuz’da ALPLA’nın Çayırova ve Gebze’de bulunan işyerlerinde eş zamanlı olarak dayanışma eylemleri düzenlenmiş, işçiler ellerinde bayraklarla sloganlar eşliğinde eylem yapmış, yemekhanede de dayanışma amaçlı ses çıkarma protestosu düzenlemişti.