Konyaspor'a transfer yasağı geldi

Süper Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Konyaspor, geçtiğimiz hafta lider Galatasaray’ı mağlup ederek önemli bir galibiyet attı.

Sarı-kırmızılılara bu sezonki ikinci yenilgisini tattıran yeşil-beyazlı ekip, sahadaki bu başarının hemen ardından idari bir sorunla karşı karşıya kaldı.

Ajanspor'un haberine göre, sezon içerisinde teknik direktörlük görevine İlhan Palut’u getiren Konyaspor’un transfer tahtası FIFA tarafından kapatıldı. FIFA, ilgili dosyadaki sorun çözülene kadar kulübün kadrosuna yeni oyuncu kaydı yapmasına izin vermeyecek.

SÜPER LİG’DE ÜÇÜNCÜ KULÜP

Bu kararla birlikte Konyaspor, Süper Lig’de transfer tahtası kapalı olan üçüncü kulüp oldu. Geçtiğimiz hafta Eyüpspor’a da transfer engeli getiren FIFA, daha önce Antalyaspor’un da tahtasını kapatmıştı.

Eylül ayından bu yana transfer yasağı bulunan Antalyaspor’un, söz konusu cezanın kaldırılması için çözmesi gereken 7 dosya olduğu biliniyor. Akdeniz temsilcisi bu nedenle devre arası transfer dönemini yeni oyuncu almadan geçirmişti.

HATAYSPOR’A DA CEZA

FIFA’nın yaptırımları yalnızca Süper Lig’le sınırlı kalmadı. 1. Lig’de küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Hatayspor’un da transfer tahtası kapatıldı. Akdeniz ekibinin de yeni transfer yapabilmesi için FIFA nezdindeki dosyalarını kapatması gerekiyor.

Sahada alınan kritik galibiyetlere rağmen yaşanan bu gelişmeler, Konyaspor ve diğer kulüpler açısından sezonun kalan bölümünü daha da zorlu hale getirmiş durumda.