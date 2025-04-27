Konyaspor - Adana Demirspor: 3-1
İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Samet Çavuş, Abdullah Uğur Sarı
KONYASPOR: Deniz, Uğurcan (Dk.46 Umut Nayir), Bazoer, Calusic, Guilherme, Oğulcan (Dk. 71 Ndao) Melih İbrahimoğlu, Prip (Dk.84 Boranijasevic), Pedrinho (Dk. 84 Jevtovic), Yusuf Erdoğan, Kramer (Dk. 88 Melih Bostan)
ADANA DEMİRSPOR: Murat, Arda, Tolga, Burhan, Abdulsamet, Osman (Dk.61 Alioui), Bünyamin, Maestro (Dk.80 Ali Yavuz), Tayfun, Salih (Dk.55 İzzet), Yusuf Barası (Dk. 80 Ozan)
GOLLER: Dk. 69 ve Dk. 78 Bazoer, Dk. 90+4 Abdulsamet (Kendi kalesine) (Konyaspor), 45+2 Salih Kavrazlı (Dk. Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Kramer, Melih, Bazoer (Konyaspor), Tolga, Arda, Ozan (Adana Demirspor)
Süper Lig'in 33'üncü haftasında Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.
5'inci dakikada Prip'in sağ kanattan ortasında ceza sahasındaki Kramer'in yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Murat'ta kaldı.
26'ncı dakikada Guilherme'nin sol kanattan pasıyla ceza sahasında buluşan Pedrinho'nun şutunda top üsttün auta çıktı.
39'uncu dakikada Prip'in sağ kanattan yaptığı ortada Yusuf Erdoğan'ın kafa vuruşunda top kaleci Murat'ta kaldı.
42'inci dakikada Pedrinho'nun ceza sahası yayı yakınından şutunda top üstten auta gitti.
44'üncü dakikada topla ceza sahasına giren Kramer'in pasında kaleciyle karşı karşyı kalan Yusuf Erdoğan'un şutunda top üstten auta çıktı.
45+2'nci dakikada Adana Demirspor, öne geçti. Maestro'nun ceza sahası yayı yakınından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
53'üncü dakikada Pedrinho'nun köşe vuruşunda ceza sahasındaki Umut Nayir'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
69'uncu dakikada Konyaspor, beraberliği yakaladı. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Bazoer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
78'nci dakikada Konyaspor, öne geçti. Guilherme'nin köşe vuruşunda ceza sahasında topu önünde bulan Bazoer'in vuruşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 2-1.
90+4'üncü dakikada Konyaspor'un gelişen atağında ceza sahasında topa ayağını uzatan Abdulsamet, meşin yuvarlağı kalesine gönderdi: 3-1.
Karşılaşma Konyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.