Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra dönüşümlü olarak 5'e 2 çalışma gerçekleştirdi. Bitiricilik ve taktik çalışmayla devam eden antrenman, 10'a 10 oyunla sona erdi.

Bu arada rehabilitasyon sürecini geride bırakan Calusic, takımdan ayrı koşu yaptı.

Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.