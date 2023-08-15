Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, sezonun 2'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Hazırlık çalışmaları kapsamında teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.

2’ye 2 dar alanda top kazanma ve savunma-hücum çalışmasıyla devam eden idman, topla yapılan oyun çalışmasıyla sona erdi.