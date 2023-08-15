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Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 15.08.2023 14:43
  • Giriş: 15.08.2023 14:43
  • Güncelleme: 15.08.2023 14:43
Kaynak: DHA
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Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, sezonun 2'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. 

Hazırlık çalışmaları kapsamında teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.

2’ye 2 dar alanda top kazanma ve savunma-hücum çalışmasıyla devam eden idman, topla yapılan oyun çalışmasıyla sona erdi. 

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