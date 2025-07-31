Konyaspor, Avusturya’daki son antrenmanını yaptı

Konyaspor, 21 Temmuz Pazartesi günü başladığı Avusturya’daki üçüncü etap kampında son antrenmanını yaptı.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda; Khorfakkan FC ile oynanan özel maçta ilk 11’de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Koşu ve ısınma ile başlayan antrenman, iki grupta oynanan 5’e 2 ile devam ederken taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, Avusturya kampını TSİ 19.00’da oynayacağı Grazer AK maçı ile tamamlayacak.