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Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Ajans Haberleri
  • 31.08.2023 14:54
  • Giriş: 31.08.2023 14:54
  • Güncelleme: 31.08.2023 14:54
Kaynak: İHA
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Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde yapılan antrenman, fitness ve ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra futbolcular pas çalışması yaptı. İdman, top çalışması ve turnuva maçları ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak. 

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